В цифровой среде набирает популярность новый сервис — «друг напрокат».

Услуга, которая представлена на многих онлайн-сервисах, называется по-разному: «друг на час», «собеседник на час», «товарищ на час» и даже — с дополнительной опцией — «собутыльник на час».

Услугу «друг напрокат» впервые стали предлагать в Японии — на волне растущей социальной изолированности жителей больших городов. В каталоге одной из самых крупных в стране компаний Family Romance сейчас больше 800 «друзей», готовых не просто побыть ушами и «жилеткой», но и поужинать с клиентом, составить компанию на свадьбе или встрече выпускников.

Подобные компании сегодня действуют в США, Канаде, Франции, Германии и других странах Европы, в основном в мегаполисах. Главная миссия «друга напрокат» — побороть одиночество. Впрочем, несмотря на ажиотаж, до профессиональных стандартов и профсоюза «друзей на час» дело пока не дошло, хотя отбор все-таки есть: привлекательная внешность и «навыки психотерапевта» приветствуются. Собеседование можно пройти по Skype.

В России услуга явно пользуется спросом, о чем свидетельствует и растущее предложение на сайтах объявлений, и возникновение онлайн-сервисов с налетом респектабельности, пишет «Огонёк».

Если все продумано и цена, как у «профессионалов», почему тогда с налетом респектабельности? Дело в пометке мелким шрифтом в самом низу интернет-страницы: «Проект не несет никакой ответственности за происходящее между заказчиком и исполнителем». Словом, в «друге на час» нет надежности — одного из главных качеств, которые согласно мировому опросу, проведенному в 2019 году компаниями Protein Agency и Snapchat, люди выше всего ценят в дружеской связи. Самыми важными чертами дружбы были названы честность, искренность, доверие. А наиболее ценное в дружбе — эксклюзивность отношений. Но возможно ли это в наше время, когда под влиянием технологий само общение становится опосредованным, а число друзей в соцсетях переваливает за сотни?

В докладе о дружбе, где представлены итоги масштабного опроса о феномене, отмечается, что больше других создавать тесный дружеский круг склонно поколение Z (те, кому 13–24 года), при этом общаться друг с другом его представители предпочитают не вживую или текстовыми сообщениями, а с помощью эмодзи, картинок и видео. Вместе с тем в сравнении с миллениалами и более ранними «иксами» и бебибумерами «зеты» в меньшей степени склонны откровенничать с близкими друзьями на типичные темы для дружеских бесед — о любви, отношениях, здоровье.

Дружеские связи последнее время под прицелом ученых. Так, группа психологов из Университета Пенсильвании установила, что близкая дружба благоприятно отражается на социальных навыках, то есть особенно важна в подростковом возрасте. Специалисты Мичиганского университета отмечают, что «дружба становится все более важной для ощущения счастья и здоровья с возрастом» и, более того, в этом отношении для пожилых людей друзья становятся более влиятельным фактором, чем семья и родственники. «Поэтому нужно инвестировать в дружбу, которая делает вас счастливым»,— заключают они.

Шагнули вперед и технологии: в прошлом году в США был анонсирован «эмоциональный чат-бот», как заявляют создатели, «совершенно уникальный и верный цифровой друг», готовый «слушать все, что вы говорите, без перерыва». Словом, «друг напрокат» из будущего. Приложение, разумеется, платное…