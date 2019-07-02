Фото: belneftekhim.by

Сибири специалисты из Беларуси освоили новую технологию добычи нефти.

Как сообщили в «Белоруснефти», новой технологией является многостадийный гидроразрыв пласта. Она является очень эффективной для добычи нефти и газа. Для добычи используется комплекс специального оборудования.

Технология позволяет увеличить приток добываемого сырья, а также «вернуть к жизни» простаивающие скважины. Гидроразрыв также применяется там, где традиционные способы неэффективны или малорентабельны.

Новая технология позволяет добывать максимальное количество нефти. Экономия также заключается в меньшем объеме бурения. Например, при определенных условиях одна скважина по новой технологии способна заменить три, которые пробурены традиционными методами.

Белорусские специалисты впервые применили технологию восьмистадийного гидравлического разрыва пласта.

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