Беларусбанк сообщил, что с 1 июля снижает процентные ставки на недвижимость и потребительские кредиты.

По последним показателям в конце июня кредит на строительство жилья, например, выдавали под 15%, а на приобретение жилья — под 15,3%.

Сегодня арендовать жилье в займ на вторичном рынке и в новостройке можно под 14,5% годовых (ставка рефинансирования + 4,5 процентного пункта). Также Беларусбанк не так давно возобновил выдачу кредитов на приобретение вторичного жилья, ведь ранее он приостанавливал прием новых заявок. Кроме этого произошло снижение процента ставок по многим кредитам, в том числе на покупку например, автомобиля, кредиты молодым семьям, а также средства на обучение.