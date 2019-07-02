Беларусь пока отложила размещение панда-бондов на китайском рынке.

Об этом сообщил сегодня журналистам министр финансов Беларуси Максим Ермолович на Форуме по региональному сотрудничеству и развитию в рамках инициативы «Пояс и путь», передает БЕЛТА.

«Мы получили китайский национальный рейтинг, и возможность такая на сегодня существует. Но учитывая, что у нас появилась возможность привлечения кредита за счет сотрудничества с Банком развития Китая, вопрос размещения панда-облигаций мы пока отложили», — сказал Максим Ермолович.

При этом он уточнил, что у Беларуси достаточно высокая техническая возможность для выхода на рынок панда-бондов. «Будем изучать рынок, мониторить, что происходит с интересом китайских инвесторов к суверенным облигациям на китайском внутреннем рынке. Если общая ситуация станет благоприятной, мы сможем достаточно быстро на этот рынок выйти», — отметил министр.