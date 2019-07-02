Беларусь намерена откорректировать закон «О Туризме» и рассчитывает в этом вопросе на рекомендации Всемирной туристической организации (UNWTO). Об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.

Как сообщила пресс-служба Совмина, Беларусь рассчитывает на помощь UNWTO не только вопросе корректировки закона «О туризме», но также при подготовке концепции развития туризма до 2035 года. Об этом шла речь при встрече Игоря Петришенко с генеральным секретарем Всемирной туристической организации Зурабом Пололикашвили.

«Для нас важно развитие туризма, у нас есть потенциал, но, наверное, мы его не в полной мере используем. Поэтому готовы выслушать ваши рекомендации. Мы готовим концепцию развития туризма до 2035 года, планируем откорректировать закон «О туризме», интересны предложения ЮНВТО, адаптированные к условиям нашей страны», — заявил вице-премьер Беларуси.

Игорь Петришенко напомнил, что при Совмине создан межведомственный экспертно-координационный совет по туризму. В его составе специалисты, которые работают по отдельным секторальным направлениям, чтобы предложить, как развивать тот или иной вид туризма.

Зураб Пололикашвили заверил, что в его лице Беларусь получила надежного друга и коллегу в структуре организаций ООН.

«Мы считаем, что наша экспертиза и участие в планировании стратегии до 2035 года и закона «О туризме» возможна, будем рады участвовать в этом процессе», — отметил он.

По мнению генерального секретаря Всемирной туристской организации, Беларуси стоит сосредоточиться на двух направлениях — привлечении туристов в Минск как столицу страны и развитии агроэкотуризма, что позволит вовлечь в туристическую отрасль и регионы.

«У вас очень большой потенциал в туризме и возможности, много интересных мест», — отметил Зураб Пололикашвили.

Судя по всему, новые инициативы правительства напрямую связаны с прошедшими II Европейскими играми. Оставив у многочисленных гостей хорошее впечталение о себе, Беларусь хочет закрепить успех и привлечь в страну дополнительный поток туристов.