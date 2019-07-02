Банки начали выпускать кольца, которыми можно расплачиваться в магазинах, аптеках и общепите

В Беларуси банки начали предлагать своим клиентам платежные кольца PayRing, которыми можно рассчитываться в магазинах, аптеках и общепите. Первым с 1 июля предлагать такую услугу стал Белагропромбанк. Напомним, белорусы также могут бесконтактно расплачиваться за товары и услуги с помощью смартфона, сообщает TUT.BY.

Сколько стоит кольцо?

Стоимость кольца — 300 рублей. На него предусмотрена гарантия в течение 12 месяцев. Ежемесячные платежи за обслуживание отсутствуют.

Кольцо PayRing с платежной функцией можно выпустить на 5 лет как к зарплатному, так и к личному счету.

— Кольцо остается в собственности клиента и даже после окончания срока действия его как карточки продолжает выполнять функцию ювелирного изделия, — поясняет операционный директор дивизиона розничного бизнеса Белагропромбанка Анна Свистунова.

«Это кольцо может быть выпущено в качестве второй основной карты или последующей. Если будете приобретать это кольцо, то к нему будет бесплатно выдана карточка Visa Gold».

Кольца, как планируется, будут в трех цветах — черном, белом и красном. Размеры — от 16 до 23. Но сейчас доступны только черные кольца 21 размера. «Далее будет производиться поставка других колец», — отметили в банке.

Как работает кольцо?

Кольцо PayRing работает по аналогии с бесконтактной карточкой благодаря встроенному NFC-модулю особой компактной конфигурации. «Оно всегда находится на руке, не боится влаги и нагрузок, с ним можно мыть руки, заниматься спортом и даже плавать», — отмечают в банке.

Чтобы совершить оплату с помощью платежного кольца, нужно будет поднести его к терминалу, который принимает бесконтактные платежи. Для оплаты не понадобятся ни карточка, ни смартфон.