В международной политике символы и ритуалы имеют чрезвычайное значение. Российские «Искандеры» и авиация очень четко продемонстрируют — чей город Минск.

Российские военные и боевая техника традиционно примут участие в торжествах 3 июля в Минске по случаю Дня независимости Беларуси. Но в этот раз в каком-то усиленном режиме, судя и по официальным сообщениям, и по данным о передвижении техники из независимых источников.

Парадные расчеты Западного военного округа армии России уже прибыли в Минск. Пеший расчет представлен личным составом Кантемировской танковой дивизии 1-й танковой армии, которая входит в беларуско-российскую региональную группировку войск. В составе механизированной колонны от Российской Федерации пройдут в том числе и оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер». Да, десантников из Пскова, которые традиционно представляли Россию на мероприятии, заменили танкисты из Подмосковья, что связано с тем, как пишет Belarus Security Blog, что «псковское соединение российских ВДВ принимало участие в агрессии против Украины — таким образом, белорусская сторона попыталась смягчить ситуацию с российским представительством на параде». Однако, в параде примут участие ОРТК «Искандер», которые «на Западе рассматривают как важную составляющую российской военной угрозы в отношении европейских стран». Именно ракеты, применяемые с ОТРК «Искандер» стали причиной/предлогом выхода США из одного из основных документов в области контроля над вооружениями – Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 года. Появляются сообщения и об участии военных из Таманской мотострелковой дивизии (входит в 1-ю танковую армию) в минском параде — а она участвовала в обстрелах Мариуполя.

Чей Минск?

«Если на параде действительно будут люди, которые участвовали в агрессии против Украины, то это станет дополнительным свидетельством, что Минск является волей или неволей, но интегрированной частью российской военной машины, — отмечает в интервью Thinktanks.by координатор Belarus Security Blog Андрей Поротников. — Но тут ведь вопрос не только в Украине, обратим внимание на то, что в параде будут участвовать все имеющиеся воздушные носители стратегического ядерного оружия России».

Кроме того, «в Москве планируют дать салют в честь освобождения Минска, хотя вообще-то, замечу, салютуют освобождению своих городов». «В международной политике очень важное значение имеют символы и ритуалы. И это будет очень четкий знак — чей город Минск. А после этого министр Макей и компания могут говорить все, что угодно. Есть факты, а есть слова. И фактом будет то, что в белорусском небе будут три из трех, имеющихся у России типов стратегических воздушных носителей ядерного оружия, которые регулярно облетают границы стран НАТО, что воспринимается как непосредственная угроза», — подчеркнул Андрей Поротников.

По мнению эксперта, «худшим вариантом сценария нынешних торжеств мог бы стать только тот, где парад в Минске принимал бы Путин». «На таком вот символическом уровне россияне элементарно переиграли белорусских чиновников. Наверное, и давления особого не было, Москва предложила, а белорусская сторона не стала менять предложение, опасаясь ухудшения двусторонних отношений, того, что отказ будет воспринят Москвой как некий политический вызов. И так ведь все сложно», — сказал Андрей Поротников.

Проект без шансов на успех

А что с самой белорусской армией, ее будущим, учитывая нашумевший проект «Об изменении законов по вопросам функционирования военной организации государства». Согласно законопроекту, отсрочка призыва в армию предоставляется только один раз, для получения среднего или высшего образования I ступени. Для дальнейшего обучения в магистратуре или аспирантуре отсрочка не предоставляется, за исключением обучающихся по направлению государственных органов. Кроме того, законопроект предлагает сделать основанием для отказа в приеме на государственную службу непрохождение военной службы по призыву без законных оснований. Такие граждане будут лишены возможности трудоустройства в органы внутренних дел, финансовых расследований и по чрезвычайным ситуациям.

Координатор Belarus Security Blog напоминает, что о необходимости поправок специалисты стали говорить как минимум 5 лет назад — «из-за демографического фактора необходимо менять условия призыва на срочную военную службу». «Так что для появления закона совпал целый ряд моментов. Это ухудшение демографической ситуации, это увеличение количества уклонистов — по сравнению с 2000 годом их численность увеличилась практически в 5 раз, это сохранение жестких требований к здоровью призывников — а в Беларуси они очень жесткие, большое количество отсрочек, основная масса которых — 80% — связана с получением образования. И Министерство обороны решило ударить по этой группе, — сказал Андрей Поротников. — Что касается вот этих угроз — вроде ограничений насчет госслужбы, то это вообще не сработает. Ограничения при поступлении на госслужбу касаются только тех лиц, которые уклонились от прохождения срочной службы. Если человек бегает от армии, то он бегает от этого государства в принципе. Маловероятно, что он планирует уклониться от службы в армии, чтобы потом пойти служить в МЧС. Так что эти ограничения вряд ли будут иметь какой-либо заметный практический результат».

В перспективе обернется против самой армии

«Положительный эффект от закона будет в первые пару лет. Надо понимать, что уже сейчас в выборе между казармой и тюрьмой тысячи молодых белорусов выбирают, условно говоря, тюрьму, уклоняясь от службы в армии. И в будущем это станет одним из факторов, который стимулирует выезд молодых мужчин за пределы Беларуси. Тем более, возможности выезда будут расширяться. После 2022 года одной лишь Литве потребуется 105.000 дополнительных работников. Варианты для уклонения от почетной обязанности служить в армии будут всегда. И в данном случае такое вот прямолинейное действие даже в среднесрочной перспективе сыграет, скорее, против интересов армии и будет только способствовать усугублению ситуации», — считает эксперт.