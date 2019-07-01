Меньше суток прошло с церемонии официального закрытия II Европейских игр в Минске, а на интернет-аукционах уже появились комплекты брендированной формы волонтеров соревнований, сообщает Sputnik.

Сразу несколько полных комплектов формы волонтера II Европейских игр продаются на одной из торговых интернет-площадок страны. В большинстве объявлений указано, что цена за комплект бывшей в употреблении формы – договорная, один из продавцов выставил вещи за 200 рублей.

Примечательно, что часть объявлений были размещены еще до официального окончания Игр. Самое раннее датируется 25 июня. Размеры предложенных комплектов также отличаются: можно купить мужскую форму 50-го размера и женскую – от 44-го до 48-го.

II Европейские игры завершились в Минске 30 июня. По результатам десяти соревновательных дней, Беларусь заняла второе место. Спортсменам удалось завоевать 24 золотые, 16 серебряных и 29 бронзовых медалей.