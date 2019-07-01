В сентябре на заседании общественно-консультативного совета при ведомстве намерены обсудить проект закона об уплате взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда соцзащиты.

Об этом говорится в информации, размещенной на сайте Минтруда. Ранее сообщалось, что президент страны довольно критично высказался об исполнении бюджета ФСЗН, чиновники со своей стороны начали готовить проект указа по соцстрахованию.

Заместитель председателя КГК Александр Курлыпо предложил обязать членов наблюдательных советов банков и других акционерных обществ уплачивать взносы в ФСЗН.

Как один из вариантов решения вопроса с бюджетом ФСЗН, предлагалось также пересмотреть страховые взносы. Ранее в Минфине предлагали рассмотреть снижение нагрузки по взносам в ФСЗН для предприятий за счет работников.

В июне в Минтруда относительно данного предложения заявили, что «варианты по этому вопросы не проработаны, предложения не выработаны».

В Госконтроле относительно дефицита средств ФСЗН говорили, что с 2013 года бюджет фонда испытывал недостаток собственных средств для осуществления различных выплат, который до 2015 года перекрывался за счет остатков предыдущих лет.

Недостаток собственных средств бюджета фонда отразился на темпах роста средней пенсии по возрасту к номинально начисленной заработной плате.

На наполняемость бюджета фонда влияют много факторов. Также существует хроническая проблема – задолженность некоторых предприятий по взносам в ФСЗН.