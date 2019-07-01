Иностранным туристам придется в обязательном порядке оформлять страховку от несчастных случаев при въезде в Таиланд. Оплачивать ее придется на паспортном контроле.

Генеральный секретарь национальной комиссии по страхованию Таиланда Суттхипхон Тхавичайкан рассказал газете Bangkok Post, что страховка покроет смерть или лечение туриста, который пострадал в результате несчастного случая. Сумма покрытия страхового полиса составит порядка 32 тысяч долларов в случае смерти. В 16 тысяч долларов оценены ранения по причине несчастного случая. Сама страховка будет стоить около 20 бат (чуть более 40 рублей).

Сейчас эксперты разрабатывают соответствующую правовую базу, чтобы передать вопрос на рассмотрение кабинета министров.

Страховые полисы, которые действуют на экскурсиях или во время мероприятий, организованных принимающей турфирмой, обычно включены в стоимость туров. При заказе через интернет страховка от несчастных случаев тоже не предоставляется. Туристический рынок большинства стран полагается на страховые полисы, которые туристы приобретают на родине перед вылетом в Таиланд. Однако есть они далеко не у всех путешественников, заметили в таиландской национальной комиссии по страхованию.