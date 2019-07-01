В Рогачёвском районе лесник вытащил из речки Ржавка бивень мамонта.

Как информирует Еврорадио со ссылкой на газету «Свабоднае слова», Алексей Чегодаев после работы пошёл помыть руки. Он увидел палку, торчащую из воды, потянул за неё и вытащил… музейный экспонат.

Лесник увёз находку домой, поточил её и убедился, что это действительно бивень. «Меня захлестнули эмоции, — рассказывает мужчина. — Бивень мамонта у нас, в Рогачёвском районе? Посмотреть на интересную находку собрались все соседи».

Несмотря на то, что дети хотели оставить бивень мамонта дома, Чегодаев передаст находку в рогачёвский Музей народной славы.