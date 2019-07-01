В Пекине закончилось строительство самого крупного в мире аэропорта Дасин. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на власти города.

По словам руководителя проекта Ли Цзяньхуа, это будет не только аэропорт, но и крупнейший транспортный хаб. В его строительство вложено порядка 400 млрд юаней (более $50 млрд).

У Дасин будет четыре взлетно-посадочные полосы. Таким образом за год он сможет принимать около 620 тыс рейсов, а к 2025 году его пропускная способность сможет достигнуть 72 млн человек.

«Первые два этажа предназначены для прилета и выдачи багажа, первый — для внутренних рейсов, второй — для международных. Соответственно, четвертый этаж предназначен для международных вылетов, а третий — для внутренних», — рассказал Цзяньхуа о структуре здания.

Его крыша также признана одной из самых больших и по своей площади равна 25 футбольным полям.

Открытие аэропорта назначено на 30 сентября. Проектировщики надеятся, что таким образом они смогут освободить международный аэропорт Шоуду, который считается одним из самых загруженных в мире.