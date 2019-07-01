В Минске сегодня вечером изменится движение городского пассажирского транспорта в связи с проведением генеральной тренировки парада войск Минского гарнизона ко Дню Независимости, сообщили БЕЛТА в «Минсктрансе».

Так, в период с 17.00 до 18.00 автобусы №31, 242, 306 со стороны ул. Основателей поедут по ул. Стариновской, ул. Ф.Скорины до ДС «Уручье-2», а со стороны ДС «Уручье-2» будут двигаться по ул. Руссиянова, пр. Независимости, местному проезду, ул. Героев 120-й дивизии, ул. Основателей.

Автобусы №63, 63Д со стороны ДС «Уручье-2» проследуют по ул. Руссиянова, пр. Независимости, местному проезду, ул. Героев 120-й дивизии до ул. Рогачевская.

Автобусы №80 от ст.м. «Уручье» до ул. Рогачевская будут ходить по пр. Независимости, местному проезду, ул. Героев 120-й дивизии в прямом направлении и по ул. Рогачевская, пр. Независимости — в обратном.

Работа автобусов №86, 155 от пр. Независимости будет организована по ул. Руссиянова, ул. Ф.Скорины, ул. Стариновской до ул. Основателей в обоих направлениях.

Автобусы №99 от ст.м. «Уручье» до Военной Академии поедут по пр. Независимости, местному проезду, ул. Героев 120-й дивизии, ул. Рогачевская, пр. Независимости в прямом направлении, обратно — по пр. Независимости.

Автобусы №153Д от ст.м. «Уручье» проследуют по пр. Независимости, местному проезду, ул. Героев 120-й дивизии до ул. Рогачевской.

Автобусы №139 от просп. Независимости будут ездить по ул. Руссиянова, ул. Ф.Скорины, ул. Стариновской до ул. Почтовой в обоих направлениях.

В период с 18.00 до 19.30 движение троллейбусов №29 от ул. К.Чорного будет организовано по ул. Сурганова, ул. Орловская, ул. Карастояновой до ДС «Карастояновой» в обоих направлениях.

Троллейбусы №33, 34, 92 от ул. Запорожской поедут по ул. Филимонова, ул. Кедышко, ул. Толбухина, ул. К.Чорного до ул. Сурганова в обоих направлениях.

Троллейбусы №35, 41, 42 от ул. Запорожской проследуют по ул. Филимонова, ул. Кедышко до ул. Толбухина в обоих направлениях.

Троллейбусы №37 от ДС «Уручье-4» будут двигаться по ул. Гинтовта, ул. Всехсвятской, ул. Калиновского, ул. Кедышко, ул. Толбухина, ул. К.Чорного, ул. Сурганова, ул. Орловская, ул. Карастояновой до ДС «Карастояновой» в обоих направлениях.

Движение троллейбусов №46, 53 со стороны ДС «Зеленый луг-7» сократят до пл. Бангалор, а троллейбусов №12, 40, 53 от просп. Дзержинского — до ул. Бобруйской.

Троллейбусы №55 со стороны ДС «Кунцевщина» поедут по ул. Сурганова, ул. К.Чорного до ул. Толбухина в обоих направлениях.

Троллейбусы №61 от ДС «Уручье-2» проследуют по ул. Руссиянова, ул. Шафарнянская, ул. Гинтовта, ул. Всехсвятская, ул. Калиновского, ул. Кнорина до ул. Толбухина в обоих направлениях.

Троллейбусы №62 от ДС «Уручье-2» будут ездить по ул. Руссиянова, ул. Шафарнянская, ул. Гинтовта, обратно — без изменений.

Что касается автобусов, то движение маршрутов №13, 35 со стороны ДС Зеленый Луг-6 от ул. Славинского будет организовано по ул. Кедышко до ул. Толбухина в обоих направлениях.

Автобусы №15 со стороны ул. Фогеля поедут по пр. Независимости, ул. Шафарнянская, ул. Гинтовта, ул. Всехсвятская до ул. Калиновского.

Автобусы № 25 от ул. Ф.Скорины будут следовать по ул. Филимонова, ул. Кедышко, ул. Толбухина, ул. К.Чорного, ул. Сурганова, ул. Куйбышева до ул. В.Хоружей в обоих направлениях.

Автобусы №27 от ул. Филимонова будут двигаться по ул. Кедышко, ул. Калиновского, ул. Всехсвятская, ул. Гинтовта, ул. Шафарнянская до ул. Руссиянова с остановкой «Восток-2» в обоих направлениях.

Автобусы №242, 306, 399 со стороны ул. Основателей проследуют по ул. Стариновской, ул. Ф.Скорины до ДС «Уручье-2».

Автобусы №34, 95, 165 со стороны ул. Славинского поедут по ул. Кедышко, ул. Филимонова до ул. Ф.Скорины в обоих направлениях.

Автобусы №64 от ул. Ф.Скорины будут двигаться по ул. Филимонова, ул. Кедышко, ул. Славинского до ДС «Славинского» в обоих направлениях.

Автобусы №77 со стороны ул. Руссиянова поедут по ул. Шафарнянской, ул. Гинтовта, Всехсвятской, ул. Калиновского, ул. Кедышко, ул. Филимонова до ул. Ф.Скорины в прямом направлении, обратно со стороны ул. Огинского — по ул. Ф.Скорины, ул. Академика Купревича до ДС «Уручье-2».

Автобусы №80 от ул. Волгоградская автобусы будут следовать по ул. Кедышко, ул. Калиновского, ул. Всехсвятская, ул. Городецкая, ул. Шафарнянская, ул. Руссиянова, ул. Ф.Скорины, ул. Стариновская до ул. Почтовой в обоих направлениях.

Движение автобусов №86, 155 со стороны пр. Независимости будет организовано по ул. Руссиянова, ул. Ф.Скорины, ул. Стариновская до ул. Основателей в прямом направлении, обратно со стороны ул. Основателей — по ул. Стариновская, ул. Ф.Скорины, ул. Руссиянова, ул. Шафарнянская, ул. Гинтовта.

Автобусы №91 от ДС «Калиновского» проследуют по ул. Кедышко, ул. Толбухина, ул. К.Чорного до ул. Калинина в обоих направлениях.

Автобусы №113С от ДС «Уручье-4» поедут по ул. Гинтовта, ул. Всехсвятской, ул. Калиновского, ул. Кедышко до ул. Волгоградской с остановками на «Гинтовта», «Бизнес-центр», «Восток-2», «Кедышко» в обоих направлениях, а также на «Короленко» в направлении ул. Кедышко.

Автобусы №115Э со стороны Логойского тракта будут двигаться до ул. Толбухина с разворотом по ул. Волгоградская, по ул. Кнорина, ул. Толбухина, ул. Кедышко, ул. Волгоградская и с выполнением остановочных пунктов «Толбухина», «Кедышко».

Автобусы №139 от ул. Калиновского поедут по ул. Всехсвятская, ул. Городецкая, ул. Шафарнянская, ул. Руссиянова, ул. Ф.Скорины, ул. Стариновская до ул. Почтовой в обоих направлениях, автобусы №145С от ул. Ф.Скорины — по ул. Филимонова, ул. Кедышко до ул. Волгоградская в обоих направлениях, автобусы №921 от ул. Седых — по ул. Кедышко до ул. Толбухина в обоих направлениях.

До разворотного кольца «Академическая» сократят движение автобусов №20С, 59 со стороны ул. Столетова. Автобусы №37 со стороны ДС «Карбышева» поедут по ул. Волгоградская, ул. Кедышко, до ул. Толбухина в обоих направлениях, а со стороны ул. Платонова движение сократится также до разворотного кольца «Академическая».

До площади Победы сократят движение автобусов №100 со стороны ул. Чкалова и автобусов №18, 26 со стороны ДС «Восточная».

Автобусы №19 со стороны Слепянки будут ходить до разворотного кольца «З.Бядули».

Также до разворотного кольца «З.Бядули» сократят работу трамваев №1, 4 со стороны пл. Мясникова и трамваев №3, 6 со стороны ДС «Серебрянка».

Пригородные автобусы Логойского направления в это время не будут выезжать на пр. Независимости, в направлении ДС «Славинского» их движение организуют по ул. Карбышева, ул. Седых, ул. Кедышко, ул. Славинского с остановкой «Восток-2».

В период с 19.30 до 23.00 троллейбусы №37 от ул. К.Чорного до ул. Немига поедут по ул. Сурганова, ул. Куйбышева, Я.Купалы в обоих направлениях.

Троллейбусы №46, 53 от пл. Бангалор до ул. Немига проследуют по ул. Сурганова, ул. Куйбышева ул. Я.Купалы в прямом направлении, по ул. Я.Купалы, ул. Куйбышева, ул. В.Хоружей, ул. М.Богдановича — в обратном.

Автобусы №29 от ул. Кропоткина до пр. Пушкина будут двигаться по ул. В.Хоружей, Старовиленскому тракту, ул. Нововиленской, Орловской в обоих направлениях.

Автобусы № 44, 136 от ул. Куйбышева до пр. Победителей будут ходить по ул. В.Хоружей, Старовиленскому тракту, ул. Нововиленской, Орловской в обоих направлениях.

Автобусы № 91 от ул. Куйбышева до пр. Победителей поедут по ул. Я.Купалы, ул. Немига в обоих направлениях, с 20.50 от ул. Я.Купалы — по ул. Немига, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Ольшевского, пр. Пушкина, ул. Орловская, пр. Победителей в обоих направлениях с остановками «ст.м. Немига», «Романовская Слобода», «ст.м. Фрунзенская», «2-е кольцо».

Движение автобусов №18, 26 от ул. Червякова будет организовано по ул. В.Хоружей, ул. Куйбышева, ул. Киселева, ул. Захарова в обоих направлениях, автобусов №38 от бульвара Шевченко — до ул. Немига по ул. В.Хоружей, ул. Куйбышева, ул. Я.Купалы в обоих направлениях.

До разворотного кольца будут следовать трамваи №3 (со стороны ДС «Серебрянка»), №4 (со стороны пл. Мясникова), №5 (со стороны ДС Зеленый Луг).

В период с 20.50 до 21.40 и после 23.00 автобусы №1, 119С от пр. Победителей поедут по ул. Орловская, пр. Пушкина, ул. Ольшевского, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Городской Вал до пр. Независимости в обоих направлениях с выполнением остановочных пунктов «2-е кольцо», «ст.м. Фрунзенская», «Романовская Слобода», «Городской Вал».

Движение автобусов №69 от пр. Пушкина будет организовано по ул. Ольшевского, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Городской Вал до пр. Независимости в обоих направлениях с остановками «ст.м. Фрунзенская», «Романовская Слобода», «Городской Вал».

Автобусы №73 от ул. Тимирязева поедут по пр. Пушкина, ул. Ольшевского, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода до ул. Немига в обоих направлениях с выполнением остановок «2-е кольцо», «ст.м. Фрунзенская», «Романовская Слобода».

Автобусы №163 от ул. Притыцкого проследуют по ул. Кальварийской, ул. Романовская Слобода до ул. Немига в обоих направлениях.

Движение троллейбусов №39, 77 со стороны пр. Пушкина сократят до остановки «2-е кольцо» с разворотом на транспортной развязке пр. Победителей и ул. Орловская.

Кроме того, 2 июля автобусы №300Э при отправлении с конечных пунктов «Национальный аэропорт Минск» и «АВ Центральный» в период с 17.00 до 19.00 и с 22.00 до 04.00 будут следовать через ст.м. «Могилевская» с остановкой на станции метро.