23-летняя девушка упала с высоты в микрорайоне «Хутор». Сразу после падения она осталась жива, ее доставили в больницу, где прооперировали. Изначально казалось, что — успешно.

О ЧП изначально сообщили в сообществе «Это Гомель, детка». По сведениям соседей, девушку забрала «скорая».

Как позднее стало известно «Сильным новостям», инцидент произошел после 22 часов 26 июня.

Уроженка Молдовы, имеющая в Беларуси вид на жительство и проживающая в Гомеле, выпала из окна 6-го этажа 17-этажного дома.

Сразу после падения ее увезли на «скорой» в 3-ю Городскую клиническую больницу, где прооперировали. После операции была надежда, что пострадавшая будет жить.

Однако на следующий день, несмотря на усилия медиков, девушка скончалась в больнице.

По данному факту проводится проверка.