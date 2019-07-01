Немецкие энтомологи заявили о массовом вымирании насекомых с угрожающей скоростью. Это может привести к крупнейшей экологической катастрофе со времен исчезновения динозавров. Об этом пишет Korrespondent.net со ссылкой на Phys.org.

Насекомые составляют две трети видового разнообразия животных, и в случае их гибели последствия для пищевых цепей и экостистем будут катастрофическими.

Начиная с 1994 года, по словам ученых, общая биомасса насекомых сократилась на 76 процентов.

Членистоногими питаются многие птицы, популяции которых также уменьшаются. В Западной Европе этот процесс вскоре может достигнуть «точки невозврата».