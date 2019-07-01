58-летняя женщина подозревается в том, что, являясь материально ответственным лицом, в период с мая 2018 года по май 2019 года присвоила денежные средства предприятия на общую сумму более пяти тысяч рублей, сообщили в УСК по г. Минску.

Следователями установлено, что подозреваемая реализовывала покупателям билеты в кинотеатр и театр за наличный и безналичный расчет. Если она получала наличные денежные средства, то их необходимо было зачислить на расчетный счет предприятия, а расходно-приходный ордер предоставить в бухгалтерию.

Часть полученных денег женщина зачисляла на счет, а остальные присваивала. Со слов подозреваемой присвоенными деньгами она рассчитывалась по своим кредитам и покупала продукты.

Действия подозреваемой квалифицированы по ч. 1 ст. 211 (присвоение) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Часть похищенной суммы женщина уже вернула. Следствие продолжается.