После сильной жары последних дней в Беларусь снова придет прохлада. В четверг, например, столбики термометров не поднимутся выше +22, обещают синоптики.

Во вторник 2 июля ночью +11..+17, по югу +18..+20, днем +20..+26. В отдельных районах, а ночью по Брестской и Гомельской областям на большей части территории кратковременные дожди. Местами грозы, пишет belmir.by.

В среду 3 июля ночью +8..+15, днем +15..+22, по юго-востоку до +24. Преимущественно по северной половине местами кратковременные дожди и усиление ветра порывами до 15-18 м/с.

В четверг 4 июля ночью +6..+11, днем +15..+22. Местами кратковременные дожди.

В пятницу 5 июля ночью +6..+12, днем +14..+21, по югу +22..+25. Ночью в северо-западных, а днем и в центральных районах кратковременные дожди. Местами возможны грозы.

В субботу 6 июля ночью +8..+14, по югу +15..+16, днем +14..+21, по югу +22..+26. Ночью местами, утром и днем во многих районах кратковременные дожди. Местами возможны грозы.

В воскресенье 7 июля ночью +7..+14, днем +15..+22, по югу +23.+25. Местами кратковременные дожди.