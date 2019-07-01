Президент США Дональд Трамп в воскресенье прибыл в демилитаризованную зону в приграничный пункт Пханмунджом и осмотрел с наблюдательного пункта приграничные сооружения в КНДР. После этого Трамп, лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин впервые в истории коротко пообщались втроем на южнокорейской стороне. Прямую трансляцию вело японское телевидение, южнокрейское телевидение и телеканал CNN, передает ТАСС.

На встрече с Ким Чен Ыном с американской стороны присутствовали, в частности, госсекретарь США Майкл Помпео, министр финансов Стивен Мнучин. Кроме того, в помещении находились дочь президента США и его советник Иванка Трамп, а также ее супруг Джаред Кушнер, который также является советником американского лидера.

Лидеры трех стран коротко пообщались «на ногах» в окружении охраны и журналистов. Однако их речи не было слышно.

Лидеры пожали друг другу руки, находясь по разные стороны от демаркационной линии. После этого Трамп сделал шаг на территорию КНДР, став таким образом первым действующим президентом США, посетившим Северную Корею. После этого границу в обратную сторону пересек Ким Чен Ын.

Прибытие Ким Чен Ына к границе показано не было. Трамп вышел из Дома свободы на территории Южной Кореи, и одновременно с ним лидер КНДР покинул Дом объединения, расположенный на северокорейской стороне.

Трамп заявил, что пересечение границы КНДР стало для него огромной честью. «Пересечение этой границы — огромная честь», — сказал Трамп. «Достигается большой прогресс. Завязывается большая дружба», — подчеркнул хозяин Белого дома.

«Я хочу вместе с президентом Трампом добиться превосходящих любые ожидания результатов», — подчеркнул Ким Чен Ын, который также выразил надежду на то, что КНДР и США преодолеют все проблемы прошлого и откроют новую страницу в отношениях.

Затем лидеры США и КНДР начали переговоры на южнокорейской стороне границы. В начале беседы Дональд Трамп полушутя-полусерьезно выразил признательность Ким Чен Ыну за готовность провести встречу на межкорейской границе, которую президент США предложил провести, разместив «уведомление в социальной сети» — своем «Твиттере». «Если бы он не появился, пресса бы меня выставила в неприглядном свете», — заявил глава администрации США.

Кроме того, он повторил, что считает честью приглашение пересечь границу КНДР. «Считал, что вы так поступите, но не был уверен, хотя и был готов сделать это. Спасибо, это было замечательно», — отметил Трамп.

Трамп сообщил, что готов пригласить лидера КНДР Ким Чен Ына в США. На вопрос журналистов о готовности пригласить северокорейского лидера посетить США Трамп ответил: «Я бы пригласил его прямо сейчас. Я думаю, это историческое событие, великий день для всего мира».

Ким Чен Ын также пригласил Трампа совершить визит в столицу КНДР — Пхеньян, сообщило агентство Киодо.

США и КНДР возобновят переговоры рабочего уровня о денуклеаризации Корейского полуострова в течение двух-трех недель, сообщил журналистам в демилитаризованной зоне на межкорейской границе президент США Дональд Трамп. «Мы согласились с тем, что каждый из нас назначит команду. И команды попытаются выработать некоторые детали. Опять-таки: скорость не является целью, мы хотим посмотреть, сможем ли выработать по-настоящему всеобъемлющую, хорошую сделку», — заявил американский лидер. По его словам, «в течение двух-трех следующих недель команды начнут работать, чтобы выяснить», могут ли они «что-то сделать». При этом хозяин Белого дома уточнил, что никаких перемен со стороны США ждать не следует.