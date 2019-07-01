Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на церемонии торжественного закрытия спортивного форума, поручил создать в Беларуси банк данных волонтерского движения, передает БЕЛТА.

Глава государства отметил труд волонтеров во время и в преддверии II Европейских игр и тот факт, что без их помощи было бы невозможно создать теплую, искреннюю и доброжелательную атмосферу.

«Я поручил правительству и Администрации президента создать банк данных волонтерского движения и использовать для развития страны ваши знания и талант. Мы не можем потерять 8 тыс. человек, которые два года готовились к этому событию. Которые научились оказывать первую помощь и поддержку, которые знают много языков. Спасибо вам огромное!» — сказал Александр Лукашенко.