Он в прямом смысле делает деньги из мусора.

Пять-семь лет подряд декларировал годовой доход, превышающий 100.000 долларов.

Выступает против строительства мусоросжигательного завода и БелАЭС.

Выбрасывает пластиковые бутылки в специальные контейнеры.

Хочет быть президентом.

Многие считают, что он – главный, хотя на самом деле Дмитрий Кучук – первый заместитель председателя Белорусской партии «Зеленые».

«Стройку на любом этапе можно остановить…»

– Дмитрий Леонидович, в этом году белорусским «зеленым» 25 лет, но гордиться особо нечем. Можно сказать, лишь в последние годы партия немного начала интересоваться политикой…

– В Беларуси было три партии «Зеленые». Две появились в Гомеле после аварии на ЧАЭС, и одна – в Минске. Столичная партия имела около 17 депутатов горсовета и занималась больше городской политикой.

Мы не вели активной деятельности. Хотя именно партия «Зеленые» в свое время выдвинула Александра Милинкевича на Конгресс демократических сил.

Лет десять назад столичную партию закрыли, а ее бывший председатель Фридман эмигрировал в Канаду. Более-менее функционировала лишь гомельская организация Олега Громыко. Он решил, что партии нужны лидеры, новые лица. Позже председателем стал Олег Новиков. В 2010 году мы выставили своего кандидата в президенты – Юрия Глушакова, бывшего депутата Гомельского горсовета, а потом убедили его снять свою кандидатуру. Журналисты тогда написали, что мы самая честная партия.

– Вы тогда не собрали подписи, верно?

– Собрали около 17.000. Тогда люди сплотились, в партию пришла нынешний председатель Анастасия Дорофеева, я. Мы начали заниматься партийным строительством, налаживать контакты с европейскими «зелеными». Сегодня нас признает международное сообщество.

– Но в Беларуси влияние «зеленых» слабое…

– Я это понимаю. На выборах в 2015 году от нас шел кандидат Юрий Шульган. Он произвел не очень хорошее впечатление на представителей негосударственных общественных объединений. Но наша кампания изначально была направлена на дискредитацию выборов, мы хотели показать, что их нет.

Сейчас партия действительно «позеленела» – с точки зрения идеологии. Однако мне хотелось бы, чтобы мы все-таки меньше были вовлечены в какие-то образовательные и общественные проекты.

– Одна из целей «зеленых» в мире – перенос экологического стиля в том числе и на политическую сферу. Поясните, что это такое.

– Есть ценности, которые мы отстаиваем: экологическая мудрость, ненасилие, базовая демократия. Актуальные для нас темы – зеленая экономика, мусор, антиядерная политика. К сожалению, не в каждой белорусской партии сегодня есть понимание, какую угрозу несет Беларуси АЭС. Некоторые стараются по возможности дистанцироваться от этой темы.

– Кто именно?

– Например, «Справедливый мир».

– Ваша партия организовала пикеты и митинги против строительства АЭС в Островце. Но речь уже идет о датах поставки ядерного топлива…

– Я считаю, что на любом этапе стройку можно остановить. Давайте проанализируем информацию, которая прозвучала на последних слушаниях по радиоактивным отходам. Вопросов много! Даже в проекте нет площадки для временного хранения радиоактивных отходов. Не подписано с Россией соглашение об утилизации. Не ясно, куда продавать энергию. Сейчас люди смотрят нашумевший сериал «Чернобыль» и меняют свои взгляды на Островецкую АЭС.

И я уверен: когда демократы придут к власти, то станцию точно будут останавливать…

Беседу Марины Коктыш с Дмитрием Кучуком читайте в «Народной Воле» за 2 июля