РУП «Белпочта» решила еще раз поднять тарифы на международные письма, открытки, бандероли и посылки.

Повышение не очень значительное – по словам пресс-службы этого предприятия, оно составит 6 копеек и не превысит 5% по каждому виду услуг. Однако нужно учесть, что это уже второе в текущем году повышение этих тарифов.

В прошлый раз они были увеличены с 15 февраля т.г. и тоже касались отдельных видов почтовых услуг, связанных с письмами и посылками, отправляемыми за границу. Тогда увеличение стоимости этих услуг было аналогичным – на 6 копеек и не выше 5% по каждому виду услуг. Единственное отличие – на этот раз оно не затронет услуги ускоренной почты.

Тарифы на услуги по пересылке письменной корреспонденции и посылок внутри Беларуси меняться не будут и останутся на уровне 16 декабря 2018 г., когда они поднимались последний раз.