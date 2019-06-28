Ляшенко пообещал, что бензин на внутреннем рынке Беларуси будет стоить меньше, чем в Европе.

При существующем уровне налоговой нагрузки и стоимости барреля нефти в пределах 70 долларов цена литра 92-го бензина просматривается на уровне доллара, заявил в пятницу вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко, сообщает Sputnik.

Белорусские НПЗ, по словам вице-премьера, готовились и продолжают готовиться к работе в условиях новых мировых цен на нефть с 2024 года.

«Естественно, что рыночные условия получения нефти подразумевают соответствующий уровень цен и на внутреннем рынке», – пояснил он.

Уровень цен на внутреннем рынке, добавил Ляшенко, будет выше, чем в России, так как в стране-соседке действуют, помимо прочего, также компенсирующие и субсидирующие меры.

«Расчетно мы видим, что цены при существующем барреле все равно будут ниже, чем в сопредельных европейских государствах. […] При существующем уровне налоговой нагрузки и барреле в пределах 70 долларов цена за литр 92-го бензина просматривается на уровне доллара США», – отметил он.

Стоимость бензина в европейских странах разнится. Более того, разные сети могут устанавливать разную розничную стоимость и внутри одной страны. В начале июня в Польше 95-й бензин стоил в среднем 1,22 евро, дизельное топливо – 1,20 евро. В Литве заправиться 95-м можно за 1,17 евро за литр, дизелем – за 1,09. В Германии стоимость одного литра 95-го бензина составляет в среднем 1,5 евро, дизеля – 1,23.