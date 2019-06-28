Винтовку Мосина и другое незаконное оружие изъяли у браконьера в Логойском районе

У жителя Логойского района изъят арсенал незарегистрированного оружия, сообщили БЕЛТА в МВД.

В мае сотрудники ГУБОПиК МВД по Минской области получили информацию о 56-летнем жителе одной из деревень Логойского района. Мужчина подозревался в браконьерстве с использованием незарегистрированного боевого оружия.

«Дома у сельчанина оперативники обнаружили две мелкокалиберные винтовки ТОЗ-8, одну собственноручно модернизированную винтовку Мосина с оптическими прицелами, а также четыре охотничьих ружья. Правоохранители нашли 19 патронов различного калибра, самодельный глушитель и 400 г пороха. Зарегистрированными оказались только три охотничьих ружья», — рассказали в МВД.

Экспертизой все оружие и боеприпасы признаны годными к стрельбе. В отношении сельчанина возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения оружия. Ранее владелец арсенала был судим за незаконную охоту.