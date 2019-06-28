Чемпион СССР 1982 года в составе футбольного минского “Динамо” Валерий Мельников прокомментировал “Народной Воле” инициативу президента московского ЦСКА Евгения Гинера пригласить белорусский футбольный клуб в российскую премьер-лигу.

Напомним, что на днях Евгений Гинер еще раз подчеркнул, что он выступает за расширение российской премьер-лиги.

«Это надо делать обязательно, — приводит слова президента ЦСКА sport-express.ru. — Мы играем мало матчей… У нас есть желание белорусский клуб пригласить или казахский, армянский…»

— В Москве давно уже строят такие планы, но они на сегодня нереальные, — считает Валерий Мельников. — Например, зачем борисовскому БАТЭ российская премьер-лига, если клуб в таком случае не сможет принимать участие в Лиге чемпионов?

Во время последнего выступления в еврокубках борисовчане заработали более 10 миллионов евро, и это для клуба, думаю, основной источник дохода и задела на будущее. Кто БАТЭ компенсирует эти суммы? Гинер из бюджета ЦСКА? Не думаю. Поэтому никто за журавлем в небе гоняться не будет.

— Но ведь минское “Динамо” выступает в КХЛ, и этот проект болельщикам нравится…

— Хоккей у нас получает огромную бюджетную поддержку, но в футболе абсолютно другая ситуация. На проект хоккейного “Динамо” каждый сезон тратятся миллионы долларов, но не думаю, что такие же суммы найдут и для футбольного представителя от Беларуси. Это же понадобятся огромные средства!

— Может найдется богатый российский спонсор?

— Сегодня он найдется, а завтра помашет рукой. Кому нужны такие сомнительные перспективы, которые больше напоминают авантюру?

Когда-то светлые футбольные умы обещали Объединенный чемпионат России и Украины по футболу, в который обещали вложить сказочный бюджет. И что из этого получилось? Полный ноль!