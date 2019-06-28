В Малайзии строят самую длинную водную горку в мире

В парке развлечений Escape в Пенанге (Малайзия) строят самую длинную водную горку в мире. Ее протяженность составит 1,14 тыс. м, сообщает БелТА со ссылкой на CNN.

Аттракцион планируется открыть в середине августа. Сейчас продолжается монтаж конструкций.

Генеральный директор парка Escape Сим Чу Кхенг заявил, что он никогда не стремился устанавливать мировые рекорды: «Меня всегда расстраивало то, что поездки на водных горках были такими стремительными и короткими. Я мечтал построить аттракцион, катание на котором займет как минимум несколько минут».

Поездка на горке будет длиться около четырех минут, а маршрут проляжет через 70-метровый склон и джунгли. Посетителям не придется подолгу взбираться на аттракцион: на вершину их будут доставлять по канатной дороге.