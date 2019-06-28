Министерство здравоохранения обновило перечень безрецептурных лекарств. Теперь без рецепта можно будет приобрести только 4 вида антибиотиков: ампициллин, доксициклин, амоксициллин и амоксициллин/клавуланат.

В списке безрецептурных антибиотиков остались только лекарства, предназначенные для лечения широко распространенных инфекций верхних дыхательных путей и экстренной профилактики клещевого боррелиоза. Популярный антибиотик клиндамицин придется покупать по рецепту.

Как отметил главный внештатный инфекционист а, отпуск любых антибиотиков запрещён без рецепта в странах Евросоюза. Дело в том, что люди зачастую сами себе «назначают» приём антибиотиков и пьют их без веской на то причины.

Стоит отметить, что приём неподходящего антибиотика может привести к неприятным последствиям. Кроме того, некоторые микробы обладают природной чувствительностью к некоторым группам антибиотиков, поэтому их приём будет просто неэффективен.

Как пишет «Беларусь Сегодня», без рецепта также не будут продаваться глюкокортикостероиды для ингаляционного и интраназального применения, некоторые глазные капли и оральные контрацептивы (за исключением средств экстренной контрацепции).

В связи с участившимися случаями анафилактического шока из перечня безрецептурных лекарств были исключены практически все инъекционные препараты.

Также со следующей недели будет действовать ограничение: в «одни руки» можно будет купить не более 2 упаковок или 50 доз тех лекарств, в составе которых есть спирт или фенобарбитал. К таким относят настойку боярышника, валериану, корвалол и другие.