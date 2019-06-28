Команда ученых из Университета Колумбия провели исследование континентального шельфа у берегов Нью-Джерси и обнаружили огромные запасы пресной воды. Полный отчет об исследовании опубликовал Nature.

Поводом для научных изысканий стали залежи грунтовых вод. Океанологи сосредоточились на измерении электропроводности воды. Морская вода является лучшим проводником, так как в отличие от пресной насыщена различными солями. Таким образом, измерения электропроводности вод под дном океана может прояснить протяженность зоны пресной воды.

Оказалось, что водные залежи простираются на 350 километров вдоль побережья США и имеет объем в 2800 кубических километров. Ученые также измерили соленость поддоных залежей с помощью старого доброго бурения дна. Из-за сложности работ в открытом море пока получилось сделать только две скважины.

Первые исследования крупных залежей пресной воды проводились еще в 1970-хх, однако до сих пор ученые не знали, несколько огромными окажутся эти запасы.

Тем временем западные коллеги ученых из Университета Колумбия (Калифорнийский университет в Ирвине) утверждают, что наслаждаться морской и океанской водичкой не так полезно, как считалось ранее.