У правоохранительных органов появились вопросы к директору компании «ПАК-управление», члену Совета по развитию предпринимательства при президенте Виктору Лемешевскому. Об этом TUT.BY сообщили три информированных источника.

Лемешевский долгое время был непубличным бизнесменом. Хотя его «Первая аккумуляторная компания» (ПАК) занимала значительную долю на белорусском рынке, а группа компаний 1AK-GROUP строила заводы. Предприниматель обрел известность в связи со строительством завода «АйПауэр» в Бресте, которое сопровождалось еженедельными протестами активистов.

14 июня Брестский облисполком опубликовал на своем сайте распоряжение губернатора Лиса о приостановлении строительства аккумуляторного завода «до устранения выявленных нарушений». 17 июня областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды приостановил разрешение заводу на выброс загрязняющих веществ в атмосферу. 25 июня группа компаний 1AK-GROUP выступила с заявлением о важности завода для страны.

По неофициальной информации, сегодня ночью силовики задержали Лемешевского и некоторых его подчиненных. Что им инкриминируется, пока неизвестно.

Замдиректора 1AK-GROUP Александр Ворон сказал, что не располагает информацией о местонахождении Виктора Лемешевского.

По мобильному телефону Лемешевский недоступен. Последний раз он был в мессенджерах в 5.25 утра.

Пресс-служба КГБ была лаконична: «Без комментариев».