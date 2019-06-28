Со времени прихода Дональда Трампа на пост президента США отношения между США и ФРГ омрачены множеством разногласий. Но на саммите в Осаке Трамп всячески подчеркивал дружеское расположение к Меркель.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент США Дональд Трамп на полях саммита стран «большой двадцатки», открывшегося в Японии в пятницу, 28 июня, обсудили ситуацию на востоке Украины. В числе других тем были ситуация в Ливии, конфликт США с Ираном,: а также европейско-американские отношения в сфере торговли, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) после встречи двух лидеров.

На встрече с Меркель Трамп, несмотря на многочисленные разногласия с Германией по принципиальным вопросам, осыпал федерального канцлера любезностями, называя ее «фантастической женщиной», фантастической личностью» и «замечательным другом», а отношения США с ФРГ — «грандиозными».

Сдержанная реакция Меркель

Ангела Меркель отреагировала сдержанно, поблагодарив президента, и тут же переключилась на экономические темы. Канцлер напомнила, что Германия не только активно торгует, но и делает в США масштабные инвестиции. Трамп согласился с этим, отметив, что двусторонняя торговля между США и ФРГ достигла «высокого уровня» и будет расти и впредь.

В прошлом Трамп неоднократно критиковал Германию за слишком высокий, по его мнению, профицит в торговле с США, а также за приверженность Берлина германо-российскому проекту «Северный поток — 2». Только в преддверии саммита в Осаке Трамп в одном из телеинтервью обвинил Германию в тесных связях с Россией, заявив: «Они платят потенциальному врагу».

На встрече в Осаке Трамп и Меркель избегали таких спорных тем, как расходы Германии на оборону и защита климата. Ангела Меркель, очевидно, не понравилось, когда Трамп ни с того, ни с сего переключился на предвыборную кампанию в США, обвинив оппозиционных демократов в желании обеспечить нелегальных мигрантов государственной медстраховкой. На встречах глав государств и правительств не принято обсуждать внутриполитические темы. Пока Трамп критиковал демократов, Меркель подчеркнуто не смотрела ему в глаза.