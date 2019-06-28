Страховку в размере 16 тысяч долларов США житель Слуцкого района тогда за свой «розыгрыш» получил. Правда, органы следствия расценили его действия как мошенничество. Прокуратура Минской области уже направила в Суд Слуцкого района уголовное делом в отношении этого мужчины. Помимо мошенничества его также обвиняют в причинении менее тяжких телесных повреждений и грабеже.

По версии следствия, подкрепленной выводом прокуратуры об обоснованности обвинения, этот житель Слуцкого района в январе 2014 года, желая создать видимость ДТП и получить в последствии немалые деньги в качестве страхового возмещения за фактически уничтоженный автомобиль, намеренно съехал в кювет с автодороги недалеко от деревни Гулевичи Копыльского района и умышленно ударил автомобиль о дерево. После чего облил транспортное средство бензином и поджег. В ОГАИ и страховую компанию он сообщил о якобы имевшем место ДТП, в результате чего, вот, лишился авто. Ему удалось получить от страховой компании вышеупомянутую сумму.

Что касается обвинения в причинении менее тяжких телесных повреждений путем истязания и грабежа, то следствие посчитало установленным, что в январе 2014 года данный гражданин избил человека ( не менее 20 ударов по различным частям тела), который трудился в его доме. Хозяин подрядил человека выполнить определенные работы, но трудовые отношения с ним не оформлял. Следствие считает доказанным, с чем согласен и прокурор, что обвиняемый, избив работника, открыто похитил у него ноутбук, мобильный телефон и аксессуары к ним.

Обвиняемый в ходе предварительного расследования вину свою не признал. К К. была применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщает служба информации прокуратуры Минской области, ранее К. был неоднократно судим за преступные деяния, среди которых похищение человека, вымогательство, особо злостное хулиганство, умышленное причинение тяжкого телесного повреждения.