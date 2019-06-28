Сергей Рутенко – звезда мирового масштаба. Летом 2009 года гандболист перешел из испанского «Сьюдад-Реаля» в «Барселону», сумма трансфера тогда составила рекордные для мирового гандбола 1,2 миллиона евро!

В свое время спортсмен принял словенское гражданство, затем испанское, но… отказался выступать за команду Испании. Вернулся в родную сборную Беларуси. Четырехкратный чемпион Словении, трехкратный победитель Кубка Словении, восьмикратный чемпион Испании, шестикратный победитель Лиги чемпионов, четырехкратный победитель Суперкубка Европы, лучший бомбардир чемпионата Европы-2006…

В 2017 году Сергей объявил о завершении карьеры. Около двух лет он работал заместителем председателя Федерации гандбола, но сейчас заявил: «Покидаю этот

пост…»…

Почему известный гандболист решил уйти из федерации, читайте в «Народной Воле» за 28 июня