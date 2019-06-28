Посол Беларуси в России Владимир Семашко считает, что союзные отношения двух государств должны выйти на новый уровень.

27 июня во время торжественного приема по случаю Дня Независимости Беларуси Семашко сделал заявление: «Мы вместе успешно решаем вопросы обеспечения военной безопасности, поддерживаем руг друга на международных площадках. В ближайшее время союзные отношения должны выйти на качественно новый уровень».

По словам белорусского дипломата, в ближайшее время стороны должны принять ряд решений, касающихся формирования и развития единого экономического пространства, транспортной, топливно-энергетической и финансово-кредитной систем.