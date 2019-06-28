Президент Таджикистана прибыл с официальным визитом в Беларусь

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл с официальным визитом в Беларусь. Борт главы государства приземлился в Национальном аэропорту Минск, передает БЕЛТА.

У трапа самолета Эмомали Рахмона от белорусской стороны встречали вице-премьер Игорь Ляшенко и первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко.

Во Дворце Независимости 28 июня состоятся переговоры президента Беларуси Александра Лукашенко с лидером Таджикистана. Планируется, что кроме официальных мероприятий визита президент Таджикистана также посетит церемонию закрытия II Европейских игр, которая состоится 30 июня на стадионе «Динамо».

Как сообщалось, 25 июня состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Эмомали Рахмоном. Главы государств обсудили двустороннюю повестку дня, вопросы развития сотрудничества в различных сферах с акцентом на подготовке визита Эмомали Рахмона в Беларусь.