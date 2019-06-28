Глава парламента пригласил Лукашенко в Братиславу, но президент Чапутова считает, что президента должен приглашать только президент.

Президент Словакии Зузана Чапутова заявила сегодня, что приглашение Александру Лукашенко посетить страну от спикера парламента Андрея Данко не имеет силы, сообщает SME.

«Президента может приглашать только президент», – заявила она. Она добавила, что ее заявление должно стать ясным сигналом для Лукашенко.

Словакия в этом году отмечает 75-летие Словацкого национального восстания. Глава парламента Данко пригласил Александра Лукашенко посетить торжественные мероприятия, когда приезжал в Беларусь с визитом в начале июня.

Тем не менее Данко не отказывается от приглашения. Пресс-секретарь Данко заявил, что приглашение не означает визит на высшем уровне. Если Лукашенко приедет, Данко будет принимать его как своего гостя в частном порядке, добавил он.

Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, заявил, что если Данко действительно пригласил Лукашенко без ведома Чапутовой, то это нарушает дипломатический протокол.

Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини заявил, что президент выразилась ясно, и выразил надежду, что белорусское посольство и дипломаты отнесутся к ситуации с пониманием, пишет TASR.