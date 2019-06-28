Из сфер естественных монополий исключат услуги электросвязи общего пользования и почты. Такая норма содержится в поправках в закон «О естественных монополиях», которые приняли белорусские депутаты в первом чтении в ходе сессии.

— Это коснется работы «Белпочты» и «Белтелекома», но только в части использования городских стационарных телефонов. По результатам проведенного МАРТ анализа установлено, что они утратили признаки естественных монополий. Здесь должен развиваться рынок, конкуренция, создаваться новые рабочие места, что повысит качество предоставляемых услуг. В данных сферах уже сегодня работают различные юридические лица, получившие соответствующие лицензии. Кроме того, услуги электросвязи и почтовой связи легко заменяются теми, которые предоставляют смежные рынки. Например, к ним относится мобильная связь, интернет, курьерские услуги, — считает министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович.

Одна из новаций — введение института публичных слушаний, в частности, процедуры обсуждения цен и тарифов на услуги естественных монополий. МАРТ сможет их проводить до принятия решения об установлении окончательных цен и тарифов.

— Появление такого института позволит предварительно информировать потребителей обо всех изменениях, а также изучать общественное мнение, получать аргументированные замечания и предложения по совершенствованию предлагаемых подходов, — убежден министр.

В соответствии с законопроектом, МАРТ будет определять критерии, на основании которых однозначно устанавливается, является ли услуга естественной монополией и необходимо ли ее регулировать.

Предусматривается комплекс мер по повышению прозрачности деятельности и регулирования естественных монополий. Субъекты должны будут размещать в публичном открытом доступе информацию о своей деятельности, перечень которой определит МАРТ. Данные сведения касаются цен, тарифов и их изменений, порядка обращений за услугами, условий договоров на их оказание, структуры затрат и исполнения планов капитальных вложений.

— Субъекты естественных монополий должны будут предъявлять в антимонопольный орган копии подтвержденных прогнозов развития. Предусмотрена также их обязанность предоставлять своим потребителям доступ к услугам на равных (недискриминационных) условиях и на таких же условиях осуществлять подключения к объектам своей инфраструктуры — электрическим, тепловым сетям, нефте- и газопроводам, — добавил Владимир Колтович.