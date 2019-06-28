Новый глава МВД Юрий Караев ответил на вопросы журналистов относительно «неприкасаемости» памятника городовому в Минске.

Министр сегодня выступал на заседании в парламенте. После этого в коридорах Дома правительства представители СМИ поинтересовались у него: можно ли теперь «подходить и трогать городового».

Ответ был утвердительным. Юрий Караев уточнил, что к скульптуре всегда можно было подходить.

Тогда последовал другой вопрос: можно ли обнять статую, надеть шарфик на нее? Цитируем ответ министра:

«Нельзя делать какие-то оскорбляющие общество вещи. Все, что не оскорбляет человеческое достоинство, — можно. Все делать по-человечески — вот и все».

Напомним, что история с городовым началась осенью прошлого года, когда 16-летний минчанин дал «пощечину» памятнику.

Позже парень публично принес извинения за свой поступок, которым «причинил вред памятнику и сотрудникам милиции». Немного погодя комиссия по делам несовершеннолетних пришла к выводу, что подросток не совершал правонарушений.

На следующий день молодой человек надел шарфик на городового и был задержан. Позже скульптуру целовали и обнимали девушки. К ним вышел милиционер и попросил отойти, так как, по его словам, «с памятником можно фотографироваться, но нельзя трогать».

Также были задержаны еще несколько человек. Некоторые из них от суток до двух провели в изоляторе. Потом их отпустили.