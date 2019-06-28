История Константина Бурыкина, получившего в средствах массовой информации прозвище «батюшка со свастикой», в последние дни приобрела особое звучание. Священник без специального образования, козырявший своим пристрастием к нацистской символике, (являлся духовником экстремистской организации РНЕ «Русское национальное единство»), взявший приемных детей ради получения жилья большей площади – и выгнавший усыновленного юношу, сейчас оказывается еще и насильником по отношению к собственной дочери. Страшная история.

Страшная еще и потому, что речь идет о священнике. О человеке, который должен быть примером для прихожан в семейной жизни и, скажем шире, в нравственности. Вероятно, именно поэтому говорят о случившемся в семье Бурыкиных почти все.

Не слышно лишь нескольких голосов.

Я не о митрополите Павле. Думаю, экзарх Белорусской православной церкви достаточно умен, чтобы принять решение и озвучить его – в тот момент, когда, например, суд определит вину Константина Бурыкина.

Я не о президенте Лукашенко. Судебная власть у нас формально самостоятельна, а православная церковь столь же формально отделена от государства. Поэтому если Александр Григорьевич и выскажет публично какое-то мнение, то будет оно сугубо личным.

Я о тех депутатах, которые отказались принять закон о домашнем насилии. Например, о депутате Игоре Марзалюке, публично заявившем о том, что принятие такого закона повредило бы сложившейся в стране «традиционной системе отношений». Вот сейчас бы этому почтенному Карамзину нашего времени высказаться, дать свою человеческую оценку той системе отношений, выразителем которой был «батюшка со свастикой», купивший дочери (родной дочери!!!) вибратор и настаивавший на том, чтобы несовершеннолетняя девочка сама лишила себя невинности – так во всяком случае Ольга Бурыкина рассказала в интервью сайту «Наша Ніва». Но голоса Игоря Марзалюка пока не слышно. Его в сложившейся системе семейных отношений, когда отец развращает дочь, устраивает всё…

Полный текст колонки Александра Федуты читайте в газете «Народная Воля» за 28 июня