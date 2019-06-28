В Беларуси прорабатывается вопрос предоставления ряда дополнительных льгот и преференций гражданам, отслужившим срочную военную службу и службу в резерве, сообщили в министерстве обороны страны.

«Значительные преференции предусматриваются в сфере образования», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Так, уже получило поддержку предложение о предоставлении преимущественного права на зачисление в учреждения высшего и среднего специального образования гражданам, прошедшим срочную военную службу, службу в резерве и имеющим рекомендации воинских частей. Предполагается также предоставить им право выбора при распределении после окончания учебы, а также право на обучение за счет средств республиканского бюджета на подготовительных отделениях учреждений высшего образования.

Кроме того, в законопроект «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства» внесена норма о закреплении права выпускников учреждений высшего и иного образования на освобождение от возмещения средств, затраченных государством на их подготовку, при добровольном поступлении на службу по контракту.

Как рассказали в Минобороны, в настоящее время на стадии рассмотрения находится также вопрос о предоставлении льгот при трудоустройстве. Так, предлагается сохранять в течение трех месяцев со дня, следующего за днем окончания состояния на военной службе за гражданами, работавшими до призыва, права поступления на работу к тому же нанимателю, вне зависимости от формы собственности. Планируется также ввести новое основание для увольнения работника в связи с добровольным поступлением на военную службу.

Наряду с этим, реализуется предложение о льготах при поступлении на государственную службу именно для лиц, отслуживших в армии. «Речь идет об ограничении на прием на государственную службу, а также во все силовые структуры граждан, не прошедших военную службу по призыву, не имея на то законных оснований», — уточнили в Минобороны. Данная норма уже внесена в законопроект «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства», добавили там.

В ведомстве также сообщили, что предложение Минобороны о зачете срока службы в страховой пенсионный стаж поддержано большинством госорганов. «Несмотря на то, что отдельные органы государственного управления пока не согласовали данную норму, военное ведомство непременно с неуклонной твердостью проведет в жизнь предложения по повышению социального статуса солдата», — говорится сообщении.