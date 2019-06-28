Беларусь и Россия не планируют вносить поправки в Договор о создании Союзного государства. Об этом сообщил сегодня журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает БЕЛТА.

«Еще идет процесс разработки предложений по дальнейшему углублению интеграции. Никаких поправок (в союзный договор. — Прим. БЕЛТА) не предполагается», — сказал Владимир Макей.

Он отметил, что сейчас ведется речь о полномасштабном выполнении мероприятий, которые предусмотрены существующим договором о создании Союзного государства. «На каком-то этапе в силу разных причин те или иные положения не были реализованы, поэтому сейчас как раз идет работа над их анализом и разработка предложений по полномасштабной имплементации тех положений. Плюс идет дискуссия, как решать проблемы, которые сегодня лежат на поверхности, по которым имеются какие-то расхождения или споры», — добавил министр.

Ожидается, что в ближайшие дни в Минске состоится встреча президента Беларуси Александра Лукашенко с его российским коллегой Владимиром Путиным, который приглашен на церемонию закрытия II Европейских игр. Главы государств планируют обсудить развитие двусторонних отношений, в том числе вопросы углубления интеграции между странами.