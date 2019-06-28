На пятницу намечены соревнования по бадминтону, боксу, борьбе, велоспорту, легкой атлетике, настольному теннису, пляжному футболу и стрельбе.

Соревнования в рамках II Европейских игр проходят в Минске с 21 по 30 июня, продолжатся они и в пятницу. Во ходе масштабного события в состязаниях по различным дисциплинам участвуют более четырех тысяч спортсменов из 50 стран Европы, сообщает Sputnik.

В медальном зачете сейчас лидируют Россия, Беларусь и Италия, кроме них в пятерке оказались еще Украина и Грузия. К слову, Беларусь к этому моменту уже завоевала более полусотни медалей.

Мультиспортивный праздник охватил всю столицу Беларуси: развлекательные площадки работают в разных точках города. Основные гуляния запланированы в фан-зонах около Дворца спорта, «Минск-Арены» и «Чижовка -Арены»; отдельная локация встречает болельщиков команды России.

Белорусские гребцы в четверг завоевали восемь наград II Европейских игр, половина из них — золотые, сообщает Sputnik. Всего в четверг белорусы завоевали десять медалей.