В УВД Брестского облисполкома сообщили, что в Пинске мужчина напал с ножом на участкового инспектора милиции.

Житель Пинска позвонил в милицию и сообщил, что тёща украла у него деньги. На место происшествия незамедлительно выехали участковые инспекторы милиции. Правоохранители постучались в дверь к заявителю, но мужчина категорически отказывался открывать, начав при этом словесный конфликт. После неоднократной попытки участковым удалось достучаться.

Дверь открылась, мужчина вышел с ножом и высказывал угрозы применения насилия.

Инспектору удалось выбить нож и задержать мужчину. Возбуждено уголовное дело.