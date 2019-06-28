Прима Национального академического драматического театра имени Горького народная артистка Белла Масумян из когорты избранных. Ей 81 год, и она по-прежнему величественна и красива. Вокруг ее имени ореол из легенд, которые актриса с царственным снисхождением даже не комментирует. Она в хорошей творческой форме, занята в текущем репертуаре, и никому в голову не приходит интересоваться у пожилой дамы ее самочувствием – Белла Амовна в серебристом кепи и белом кружевном платье, как ангел, мелькает за кулисами Русского. А когда выходит на сцену… Там вообще возраст испаряется, там властвует Актриса.

Последняя из премьер Русского театра имени Горького в этом сезоне – спектакль «Оскар и Розовая Дама» на Малой сцене по знаменитой пьесе Э.Э.Шмитта. Масумян играет главную роль. Тончайшая психологическая работа!

– Трудно играть такой пронзительный, я сказала бы, христианский материал?

– Я давно, еще до театрального института, работала в детском костно-туберкулезном санатории нянечкой – папа хотел, чтобы я стала медиком, а не актрисой. Впечатления остались на всю жизнь и какой-никакой опыт тоже. Воспоминания очень тяжелые, и это при том, что дети там были выздоравливающие, это не онкоцентр. А если говорить о пьесе, то я в эту «воду» вхожу второй раз. Больше 15 лет назад Катя Аверкова – теперь известный режиссер – защищала диплом с этим же спектаклем у нас в Русском. Но Борису Ивановичу Луценко, ее руководителю, не понравилось режиссерское обоснование. Он сказал Екатерине: «Поменяйте! Или я не смогу дать вам диплом». Она ответила: «Не давайте». И ушла работать к Ушакову в Современный художественный театр. И я туда приходила играть главную героиню этого спектакля несколько лет.

– У вас отличный партнер в этом спектакле – молодой актер Дэвид Разумов, который играет Оскара.

– Дэвид очень талантлив, он живой, с ним каждый спектакль не похож на предыдущий. Да, пока у нас еще нет места для импровизаций, как с Борисом Ивановичем Луценко в спектакле «Он и Она». Там мы просто купаемся в материале, даже придумываем свое по ходу дела – это так будоражит!

– Вы однажды говорили, что время, когда Луценко был главным режиссером театра, вы лично считаете своим творческим простоем. Примерно двадцать лет… А теперь вы товарищи?

– Потому что тогда Борис Иванович актрису Масумян не хотел, не замечал, не брал

в свои спектакли. Я ничего не забыла. Но потом режиссер Луценко очень много для меня сделал. И камень за пазухой я не держу, это ведь безрезультатно. Вообще Борис Иванович очень сложный человек, однажды он даже признался: «Как жаль, что я потерял эти годы». Я ответила, что это его биография, не моя. Потому что я как раз всегда была готова работать у него даже с таким предубежденным его отношением ко мне. Для этого, кстати, очень многое сделала Александра Климова…

Почему Ростислав Янковский несколько месяцев не разговаривал с Беллой Масумян и за что Александра Климова старалась оттереть ее, молодую выпускницу театрального института, от новых ролей, читайте в интервью со знаменитой актрисой в газете «Народная Воля» за 28 июня