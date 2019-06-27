Как сообщили в Следственном комитете, трагедия произошла вечером 25 июня.

Малыш проживал вместе с родителями в частном доме в Речице. Во дворе находится декоративный пруд. Он огорожен сеткой, а вход к нему возможен только через калитку. А вот запор у нее не очень надежный — обычная проволока.

Отец семейства вчера вечером возился в гараже, а мать с ребенком были в доме. Примерно в 21.20 мальчик вышел во двор. Мама подумала, что он идет к папе. Однако через какое-то время родители нашли малыша мертвым в том самом пруду. Прибывшим медикам оставалось лишь констатировать смерть.

По данному факту проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.