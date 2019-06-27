Канцлера ФРГ охватила дрожь на представлении нового министра юстиции Кристине Ламбрехт. В правительстве страны, однако, заверили, что Меркель чувствует себя хорошо и ее рабочий график остается в силе.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) в четверг, 27 июня, вновь испытала короткий приступ недомогания: на представлении нового министра юстиции и защиты прав потребителей Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) в берлинском дворце Бельвю у Меркель началась дрожь, которая вскоре прошла.

Канцлеру протянули стакан воды, но она не взяла его. Сразу после представления у президента Меркель приняла участие в церемонии приведения Ламбрехт к присяге в бундестаге.

Рабочий график остается в силе

На вопрос корреспондента Reuters, поедет ли Ангела Меркель на саммит стран «большой двадцатки» в Японию, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) ответил: «Канцлер чувствует себя хорошо. Все будет, как запланировано».