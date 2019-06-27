С 1 июля в Беларуси государственные закупки будут осуществляться по новым правилам.

Это предусмотрено вступающей в этот день в силу редакцией закона «О государственных закупках товаров (работ, услуг)». Изменения предполагают обеспечение большей прозрачности системы госзакупок.

Об этом журналистов проинформировал замглавы МАРТ Андрей Картун, добавив, что целью нового закона также является повышения гласности, развитие добросовестной конкуренции с минимизацией количества недобросовестных поставщиков.

Одним из ключевых новшеств является то, что на этапе заключения соответствующих договоров нельзя будет изменить прописанные в них условия.

Помимо этого вне зависимости от обстоятельств не подлежат корректировкам предмет госзакупки, порядок оплаты и ответственность сторон.

Сроки исполнения разрешено переносить исключительно по предложению заказчика. Вместе с тем почти в 2 раза снизились сроки по подготовке и внесению предложений.

Изменения коснулись и цен. Если ранее поставщики после заключения договора могли подписать дополнительное соглашение или навязать коррективы в цены, то теперь данный момент ужесточился.

Также с 1 июля начнет функционировать информационно-аналитическая система управления государственными закупками. Здесь будет представлена вся необходимая информация, в том числе с электронных торговых площадок.