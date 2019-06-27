Правительство назначило представителя государства в ОАО «Гомсельмаш». Соответствующее постановление Совета Министров от 25 июня 2019 года №421 официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Представителем государства в органах управления ОАО «Гомсельмаш» стал заместитель министра промышленности Александр Огородников.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Холдинг «Гомсельмаш» — один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники, входит в число лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных сельхозмашин. Под брендом «Палессе» выпускаются зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, початкоуборочные и картофелеуборочные комбайны, косилки и другая сельскохозяйственная техника. Техника «Палессе» — это 16 типов сельхозмашин, 75 базовых моделей и модификаций, 70 видов адаптеров и приспособлений для уборки различных культур.