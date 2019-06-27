Под Полоцком в жуткой аварии погибли 4 человека, в том числе ребенок

В Полоцком районе в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей четыре человека погибли, еще двое находятся в больнице.

Авария произошла 26 июня около 19.00 на 47-м километре дороги Р46 Лепель-Полоцк-граница России, сообщает пресс-служба витебской милиции.

Водитель «Audi» при обгоне выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Mazda». В результате ДТП два пассажира «Audi» скончались на месте. Водитель «Audi» и 12-летний ребенок, который в момент аварии находился в «Mazda», умерли в больнице. Водитель и пассажир второй легковушки находятся под наблюдением медиков.