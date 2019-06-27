Посол Российской Федерации в Беларуси Дмитрий Мезенцев прокомментировал планируемый визит Владимира Путина в Беларусь.

По словам российского посла, визит Путина является особым знаком уважения к тому, чего достигла Беларусь на II Европейских играх.

Соответствующее заявление было сделано дипломатом на церемонии награждения российских атлетов в Доме болельщиков сборной России, который в дни II Европейских игр работает в Доме Москвы в белорусской столице.

Это огромный знак того, какие особые, братские отношения связывают два славянских народа, – добавил Д. Мезенцев.

Напомним, 26 июня пресс-служба Кремля подтвердила, что Путин посетит церемонию закрытия II Европейских игр в рамках рабочего визита в Беларусь.

За день до этого, 25 июня, президент Беларуси Александр Лукашенко позвонил Путину, чтобы пригласить на закрытие II Европейских игр.