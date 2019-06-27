Срок предупреждения нанимателем работника об окончании действия контракта увеличится с 7 дней до 1 месяца. Депутаты приняли во втором чтении поправки в некоторые законы, согласно которым данная норма сохраняется в Трудовом кодексе.

Об этом корреспонденту МЛЫН.BY сообщил заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по труду и социальным вопросам Виталий Шилов. Депутат рассказал о том, что нового появилось в законопроекте при доработке ко второму чтению.

— Было учтено предложение Федерации профсоюзов. Дело в том, что декретом № 5 устанавливался недельный срок предупреждения нанимателем работника об окончании контракта. Предложенные законодательные изменения нашли поддержку у руководства страны, и в Трудовом кодексе сохранится требование к нанимателю сообщать работнику об истечении срока контракта за месяц. После вступления поправок в силу корректировки будут внесены и в декрет № 5, — пояснил парламентарий.

Еще одна новация, внесенная в документ при подготовке ко второму чтению, закрепляет единый подход к привлечению к материальной ответственности работающих по контракту и по другим формам трудовых договоров.

— Сегодня контрактники привлекаются только к полной материальной ответственности. Согласно поправкам, их права в этом отношении уравниваются с теми, кто, например, трудится по бессрочному договору. То есть, в случае отсутствия умысла в нанесении ущерба нанимателю, к ним будет применяться ограниченная ответственность, — отметил Виталий Шилов.

Внесены также нормы, предусматривающие, что продление контракта в пределах пятилетнего срока его действия с работником, не допускающим нарушений производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины, будет осуществляться на тот же максимальный период (5 лет). Новый же контракт с такими сотрудниками подписывается не менее чем на три года. На меньшие сроки такие договоры будут заключаться только с письменного согласия работника.

Ко второму чтению в документе появилась норма, направленная на увеличение выходного пособия до размера одного среднемесячного заработка в случае увольнения работника по причине отказа о продолжении отношений в связи с изменением существенных условий труда, которые выразились в установлении неполного рабочего времени.

Одна из статей Трудового кодекса дополнена положением, что изменение последовательности чередования работников по сменам не является существенным изменением условий труда.

— Это позволит нанимателю оперативно организовывать работу при непрерывном производственно-технологическом цикле и в ситуациях, когда основной работник отсутствует по болезни. В связи с этим для нанимателя предусматривается право в случае производственной необходимости изменить чередование работников по сменам, предупредив их об этом не позднее, чем за день до начала смены, — рассказал депутат.

Претерпели изменения отдельные нормы статьи кодекса, регламентирующей дистанционный труд. Уточняется ситуация относительно использования сторонами электронных документов. Чтобы определить их подлинность, требуется наличие электронного ключа.

Напомним, что после принятия поправок в первом чтении в Трудовом кодексе появилась отдельная глава, предусматривающая новый вид отношений — дистанционную работу. При заключении договора о дистанционном сотрудничестве, в отличие от надомного труда, конкретное местонахождение сотрудника указываться не будет.

Такой подход позволит прописывать в правилах внутреннего трудового распорядка деятельность вне офиса. Используя возможности компьютерной техники, интернета, человек может выполнять свою работу, находясь в различных местах. Условия работы дистанционно стороны будут определять самостоятельно. Таким сотрудникам гарантируется оплата листка временной нетрудоспособности.

Кроме того, после вступления поправок в силу отцам при их желании предусмотрено предоставление неоплачиваемого отпуска при рождении в семье ребенка. Отпуск будет ограничен периодом не более 14 календарных дней. Иная продолжительность отпуска и его оплата могут корректироваться коллективным договором или нанимателем. Данная норма была одобрена парламентариями при обсуждении законопроекта еще в первом чтении.