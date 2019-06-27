Церемония вручения прошла во Дворце Независимости.

«Сегодня мы с вами встречаемся в канун нашего главного государственного праздника — Дня Независимости. Я с удовольствием приветствую вас — талантливых, трудолюбивых, преданных своему делу профессионалов. Людей, чьи успехи и достижения создают историю государства, объединяют народ в чувстве гордости за своих соотечественников, формируют имидж страны — сильной, успешной, созидательной и непременно красивой», — отметил Глава государства, сообщает пресс-служба президента.

Александр Лукашенко обратил внимание, что в эти дни отмечается 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Президент подчеркнул, что на сегодняшнем мероприятии присутствуют представители разных профессий, но всех их объединяет искреннее стремление работать во имя родной Беларуси. Он отметил заслуги правоохранителей, аграриев, работников промышленности. Среди награжденных сотрудники «Белавиа», «Беларуськалия», «МАПИДа», «Марко», деятели искусств, спортсмены.